Contro spreco e urbanizzazione selvaggia: domenica al Palace l'evento di Carità Senza Confini

Domenica sarà una giornata dedicata alla solidarietà. Alle 16,30 al Palace Hotel di Serravalle l'associazione Carità Senza Confini Onlus organizzerà un incontro per sensibilizzare su tematiche come il rispetto dell'ambiente e il giusto utilizzo delle risorse, contro il consumismo, lo spreco e l'urbanizzazione selvaggia.



“Custodi del creato, pro-creatori di vita” è il titolo dell'evento, alla 20esima edizione. Ospite Fernanda Guerrieri, del Dipartimento per i Servizi Generali della Fao. Durante l'incontro sono previsti laboratori, una cena e una lotteria di beneficenza.



mt



Nel video, l'intervista a Debora Benedettini dell'associazione Carità Senza Confini