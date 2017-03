Mangiar bene per proteggere gli occhi: San Marino protagonista al 20esimo congresso Aiccer

San Marino come esempio di innovazione tecnologica in campo medico. Oggi pomeriggio al Palacongressi di Rimini si apre il 20esimo congresso nazionale dell'Associazione italiana chirurgia della cataratta e refrattiva. Dalle sale operatorie dell'ospedale di Stato saranno trasmessi in diretta satellitare 27 interventi chirurgici ai quali potranno assistere, a distanza, i partecipanti all'evento.



Durante il congresso, che andrà avanti fino a sabato, il responsabile degli ambulatori di oculistica e oftalmologia dell'ospedale sammarinese, Alessandro Mularoni, presenterà il suo nuovo libro contenente consigli sui cibi da mangiare per migliorare la salute degli occhi. Sempre oggi pomeriggio, uno show cooking 'salutare' con lo chef Bruno Barbieri, giurato di MasterChef.



mt