Masterchef: sfida finale, in gara la sammarinese Cristina Nicolini

A contendersi il titolo Cristina Nicolini (avvocato e notaio di San Marino), Gloria Enrico (barista di Tovo San Giacomo, provincia di Savona) e Valerio Braschi (studente di Santarcangelo di Romagna, Rimini)

La sammarinese Cristina Nicolini, dovrà vedersela la ligure Gloria Enrico e con il giovane santarcangiolese Valerio Braschi.

Si chiude Masterchef 6 e quella di questa sera sarà l'ultima puntata per Cracco che ha annunciato il proprio addio al programma.

I 3 finalisti si troveranno di fronte alla loro ultimissima Mystery Box: la preparazione di un piatto che descriva il loro percorso all’interno del programma. Una prova decisiva che farà conquistare loro un prezioso vantaggio per la prova successiva, l’Invention Test che avrà come protagonista l’alta cucina realizzata con gli scarti alimentari. Valerio e Cristina sono amici e San Marino e Santarcangelo si preparano alla serata. Il Comune di Santarcangelo ha voluto addirittura organizzare la proiezione di Masterchef al teatro Lavatoio, dove davanti al maxi schermo si ritroveranno (a partire dalle 21) tanti cittadini. Nel video le interviste a Marco Podeschi, Segretario Cultura e Alice Parma, sindaco Santarcangelo.



