Rimini: ex moglie vive col nuovo compagno, Cassazione stoppa assegno di mantenimento

La Cassazione ha accolto il ricorso di un riminese, contro la decisione della Corte di Appello di Bologna del 2013, che lo obbligava a versare un assegno di 800 euro al mese all'ex moglie. Il Tribunale di Rimini aveva invece respinto in primo grado la richiesta dell'assegno da parte della donna, rilevando che questa conviveva con un nuovo compagno, facendo quindi cadere ogni obbligo assistenziale.



In appello i legali della donna erano invece riusciti a ottenere un ribaltamento della sentenza. Lei si era trasferita a casa del nuovo compagno, ma qui viveva con la madre di lui, versando una somma di 500 euro al mese, come contributo per le spese. Facendo leva su questo argomento, i legali avevano dimostrato che era impossibile dimostrare una convivenza "more uxorio" (quindi come se fossero sposati) e che quindi si trattava di una semplice coabitazione.



La Cassazione ha ritenuto “illogica” questa tesi. Impossibile infatti distinguere tra una coabitazione priva degli elementi che caratterizzano un rapporto di coppia e quella che ne è invece provvista. Quindi se l'ex moglie vive con un nuovo partner perde in ogni caso il diritto ad avere l'assegno di mantenimento dall'ex marito.