Abbandono di rifiuti, un nuovo episodio a Serra Ventoso

L'ennesimo episodio di rifiuti abbandonati. In questo caso il 'ritrovamento' è stato fatto in località Serra Ventoso, a pochi passi dal confine di stato di Acquaviva. Vecchi mobili, pneumatici, tabulati e cumuli di immondizia varia, lasciati al proprio (misero) destino, proprio mentre a San Marino si sta ampliando in altri Castelli la raccolta differenziata tramite porta a porta.