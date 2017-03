Congresso Aiccer: dall'ospedale di Stato a Rimini in diretta le nuove tecnologie per operare gli occhi

Presentato anche un libro con le migliori ricette per la proteggere la vista.

Interventi di precisione eseguiti con le ultime tecnologie e trasmessi in diretta satellitare. San Marino diventa un esempio di innovazione in campo oculistico. Fino a domani, le sale operatorie dell'ospedale di Stato saranno in collegamento con il Palacongressi di Rimini per il 20esimo Congresso nazionale dell'Associazione italiana chirurgia della cataratta e refrattiva.



In platea, il confronto tra medici ed esperti sulle ultime novità offerte dalla scienza. Le tecniche mostrate durante le dirette sono quelle quotidianamente utilizzate sul Titano.



Durante l'evento Alessandro Mularoni, responsabile degli ambulatori di oculistica e oftalmologia all'ospedale di Stato, ha presentato il libro “Ricette per la salute degli occhi”. Piatti diversi, divisi per Regione, contenenti sostanze nutritive preziose. Tra gli alimenti più utili ci sono salmone, pesce azzurro, broccoli e spinaci.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Mularoni (responsabile degli ambulatori di oculistica e oftalmologia all'ospedale di Stato)