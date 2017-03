Corea del Sud, la Corte Costituzionale conferma l'impeachment della presidente Park

La Corte costituzionale sudcoreana ha approvato la proceduta di impeachment, avviata a dicembre dal parlamento, della presidente Park Geun-hye. Park decade così dalla carica. Uno dei motivi della decisione riguarda Choi Soon-sil, la 'sciamana' e confidente della ormai ex presidente che si è 'immischiata in affari di Stato'. Il dispositivo punta il dito contro 'la fuga di molti documenti riservati'. Dopo il verdetto sono scoppiati tafferugli tra la polizia e i sostenitori della presidente, due le vittime. I militari hanno elevato ai massimi livelli l'allerta sulla Corea del Nord per timori di provocazioni.