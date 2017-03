MasterChef: vince Valerio Braschi, fino all'ultimo testa a testa con San Marino

Per un soffio, il titolo non è andato alla sammarinese Cristina Nicolini, seconda classificata

Tifo, ansia, poi la gioia. Tutta Santarcangelo si è ritrovata per Valerio Braschi, vincitore di MasterChef Italia. Con San Marino è stata una sfida fino all'ultimo secondo: la 25enne sammarinese Cristina Nicolini ha tenuto testa per tutta la finale.



Una conclusione inedita, perché per la prima volta nella storia del programma il titolo se lo sono giocato in tre. Anche Gloria Enrico, ligure, è stata ammessa alla fase conclusiva dello show. Ma alla fine l'ha spuntata Valerio. Cittadini, amici, conoscenti, fino al sindaco: tutta la città ha celebrato il giovane santarcangiolese, 18 anni e un talento creativo per la cucina. Più tardi, in serata, il vincitore è entrato nella sala dove era stata proiettata la puntata per un saluto.



Tanti abbracci, foto e selfie, per ricordare un'edizione che, al di là del risultato, ha fatto conoscere ai giovani di tutta Italia la cucina romagnola e quella sammarinese.



Mauro Torresi



Nel servizio, le parole di Valerio Braschi dopo la vittoria