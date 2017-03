Storia: all'Ambasciata d'Italia la storica Gabrielli con "Il primo voto. Elettrici ed elette"

Le donne e i loro diritti. All'Ambasciata d'Italia l'incontro con la storica Patrizia Gabrielli, autrice di "Il primo voto. Elettrici ed elette".

Donne alle quali siamo tutti debitori. Le racconta all'Ambasciata d'Italia a San Marino alla conferenza "Senza rossetto. 1946 italiane al voto" Patrizia Gabrielli, docente di Storia Contemporanea e di Genere autrice di "Il primo voto. Elettrici ed elette". Il 10 marzo 1946 le donne italiane compiono un gesto rivoluzionario.

Votano, finalmente, dopo venti anni di battaglie – e con grande ritardo rispetto alle donne di altri Paesi europei – esercitando un diritto sancito per legge il 1 febbraio 1945 da un decreto legislativo varato dal secondo governo Bonomi e voluto da Togliatti e De Gasperi. Meno di tre mesi dopo, il 2 giugno, vanno ancora alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica.

La storica Gabrielli, ricorda tutto questo facendo rivivere quell’atmosfera, descrivendo l’impegno delle 21 costituenti accanto a 535 uomini.

Maria Federici, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Lina Merlin, sono solo alcune donne determinanti nel disegnare l’architrave costituzionale che sancisce l’equità e la pari dignità uomo-donna. .



