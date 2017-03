11 marzo 2002, Ground Zero: inaugurati i due fasci di luce in ricordo delle due torri crollate

La mattina dell'11 settembre 2001, due aerei diretti a Los Angeles vennero dirottati e fatti intenzionalmente schiantare contro le due torri gemelle del World Trade Center. Le torri crollarono nel giro di due ore dalle collisioni. Gli attacchi furono pianificati ed eseguiti da terroristi islamici affiliati ad Al-Qaeda, provocando la morte di quasi 3.000 persone. Dopo gli attacchi, i lavoratori ospedalieri e i funzionari di polizia cominciarono a riferirsi al sito del World Trade Center come Ground Zero. In data 11 marzo 2002, 88 proiettori sono stati installati e disposti in modo da formare due fasci di luce dritti verso il cielo. Questa installazione venne chiamata Tribute in Light, e fu originariamente illuminata ogni giorno al crepuscolo fino al 14 aprile, 2002. Dopo di che, le luci vengono accese a ogni anniversario dell'attacco.