'Cronaca giudiziaria: linguaggio, deontologia e sport': corso di formazione per i giornalisti

'Cronaca giudiziaria: linguaggio, deontologia e sport' il titolo del corso di formazione organizzato dalla Consulta al centro Sociale di Fiorentino. Un'occasione per approfondire, con casistiche specifiche, l'importanza di un linguaggio corretto come forma di rispetto. Ad aprire i lavori il Segretario all'informazione Marco Podeschi che ha nuovamente sottolineato i limiti di una legge, quella sull'editoria, che il Congresso ha preso l'impegno di normalizzare. Poi l'avvocato Antonio Maria La Scala, avvocato e Presidente dell'Associazione Penelope, che si è soffermato sulla necessità di raccontare la giudiziaria con un linguaggio corretto ed utile al lettore per la reale valutazione di ciò che legge o ascolta. Poi l'aspetto deontologico che il presidente dell'ordine del Piemonte Alberto Sinigaglia, che ha affrontato l'argomento della deontologia con Italo Cucci.