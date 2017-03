DSA: imparare l'inglese si può, anche per chi ha disturbi dell'apprendimento

Imparare l'inglese è possibile anche per le persone con difficoltà e disturbi dell'apprendimento, come dislessia o disgrafia. La soluzione è adottare i giusti metodi di insegnamento. Se ne è parlato a Borgo Maggiore, insieme ai professionisti del centro Up-Prendo di Carpi. Gli esperti Valentina Dazzi e Niccolò Rovatti, ospiti della serata, da anni collaborano con l'Università di San Marino nei campus estivi di informatica e inglese per i ragazzi con DSA. Durante l'incontro si è riflettuto sul diritto dei bambini di diventare “cittadini del mondo”, come tutti gli altri, nonostante le difficoltà di apprendimento. Problemi che posso creare preoccupazione nelle famiglie, ma che possono essere superati.



