Festival della Magia: al Kursaal competono maghi da tutta Europa

Maghi provenienti da tutta Europa si sono sfidati a colpi di formule magiche e numeri di prestigio al Kursaal, per aggiudicarsi il trofeo “Arzilli”. Quello di ieri sera è stato uno degli appuntamenti del Festival della Magia, manifestazione ideata dal Mago Gabriel arrivata alla 20esima edizione. In queste ore, per le vie di San Marino Città, grandi e piccoli possono vivere un'atmosfera misteriosa, con i maghi in centro storico tra la gente. Per tutto il fine settimana, i ristoranti proporranno menù speciali con animazione ai tavoli. Questa sera, alle 21, al Teatro Nuovo di Dogana, il “Galà Magico” durante il quale sarà anche svelato il nome del vincitore della competizione di ieri.



mt