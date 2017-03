Meteo pazzo: siccità, per il Po è come se fosse agosto

Il fiume Po è in secca con lo stesso livello idrometrico della scorsa estate ad agosto ed inferiore di due metri rispetto allo stesso periodo del 2016, per effetto di un andamento climatico del tutto anomalo in Italia dove anche a febbraio è caduto l'8% di pioggia in meno e le temperature minime sono state superiori di ben 3 gradi rispetto alla media secondo l'Ucea. E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sul più grande fiume italiano a Pontelagoscuro (Ferrara) dove il livello idrometrico e' di -4,9 metri, lo stesso di agosto 2016. In un inverno caldo e asciutto la sala operativa della Protezione civile della Lombardia ha addirittura emesso un avviso di criticità per rischio incendi boschivi poiché su alcune zone prealpine e sull'Appennino si prevedono infatti condizioni particolarmente favorevoli all'innesco e alla propagazione. La situazione del più grande fiume italiano è in realtà rappresentativa della carenza che riguarda tutti i principali bacini idrografici.