Servizio minori: 260 nuovi casi di disturbi dell'apperendimento nel 2016

Nel 2016 260 nuovi utenti, oltre 10mila le ore dedicate, da psicologi e logopedisti, alle difficoltà di ognuno di loro con interventi specifici.

Si chiamano dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia e sono nella famiglia dei disturbi dell'apprendimento.

Sono 260 i nuovi casi seguiti nel 2016 più altri 100 percorsi di accompagnamento già avviati. Sono questi i dati del Servizio Minori che segnala 123 prime viste logopedistiche a 7-8 anni di età e 145 richieste di assistenza per possibili disturbi del linguaggio.

Sono state oltre 10mila le ore dedicate, da psicologi e logopedisti, alla difficoltà di ognuno con interventi su misura.

I disturbi dell'apprendimento riguardano ovviamente anche le lingue straniere. L'associazione ApprendiAmo ha organizzato la serata “YES WE CAN. DSA e inglese: strategie e strumenti per apprendere”. All’incontro Valentina Dazzi e Niccolò Rovatti, professionisti di “UpPrendo” di Carpi primo centro in Italia ad occuparsi in maniera specifica di DSA con tecnologie e metodologie didattiche ad hoc.

Dazzi e Rovatti sono anche docenti ai Campus Estivi organizzati dall’Università di San Marino in collaborazione con il GIpA – Gruppo Informatica per l’Autonomia. Nel video l'intervista a Riccardo Venturini, direttore Servizio Minori.



VA