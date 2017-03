USL: un corso per i precari della pubblica amministrazione

Una giornata di lezioni dedicata ai dipendenti pubblici: ieri l'open day organizzato dall'USL e aperto a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, iscritti e non. Il segretario Pubblico Impiego, Giorgia Giacomini, e lo staff del sindacato hanno tenuto un corso legato a materiali e argomenti trattati nel corso di formazione del cosiddetto “Gruppo 1”. Si tratta di nozioni oggetto della verifica di idoneità per i precari del pubblico impiego di seconda fascia. Nel programma del corso, temi come le norme di disciplina, il codice di condotta degli agenti pubblici e i diritti/doveri.



mt