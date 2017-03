Eurovision 2017: Dg Romeo, una sfida che ci giocheremo fino in fondo

"Ecco alla fine rivelati i nomi di San Marino per Eurovision. Si tratta di un'altra sfida che la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino" ha dichiarato il Dg di Rtv Carlo Romeo. "Una sfida che come sempre ci giocheremo fino in fondo, nonostante tutto. Valentina Monetta è per noi - e ormai per tutto l'Eurovision- Valentina. Una persona vera, una bandiera sammarinese e una artista straordinaria che con questa edizione arriva a quattro presenze sul palcoscenico europeo. Jimmie è una certezza come artista e in più, born in Usa - anche se oggi ha scelto di vivere in Germania - come i moltissimi sammarinesi che vivono a Detroit o a New York ma anche che sono tornati sul Titano, dopo tanti anni americani. Jimmie canterà anche per loro. Non a caso la nostra Radiotelevisione riconosce l'inglese oltre che l'italiano come lingua ufficiale e quindi un po' di Stars and Stripes sarà un piccolo evento in più.

"Poi è di nuovo con noi Ralph Siegel" conclude Carlo Romeo "una leggenda dell'Eurovision e un grande amico di San Marino, con cui torniamo a fare squadra, con una canzone bellissima creata apposta per le voci di Vale e di Jimmie. Un grande affettuoso abbraccio infine a un altro grande artista come Serhat con i migliori auguri di Rtv per la sua strada e per tanti altri successi ancora".