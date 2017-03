Rimini: sovrappasso via Roma: dopo colonne e impalcato ormai pronte le “Antenne” del ponte strallato

Prosegue il cantiere di via Roma col montaggio delle colonne e dell’impalcato intanto prende forma il sovrappasso ciclopedonale, il ponte sospeso. Si sta lavorando al completamento delle “antenne” che, realizzate in acciaio corten, avranno il compito di sostenere attraverso gli stralli il ponte stesso.

Alte 14 metri una volta montate le antenne costituiscono la struttura portante del ponte strallato a cui i progettisti della Direzione Lavori pubblici del Comune di Rimini hanno voluto dare una forma che muta a seconda del punto di vista dell’osservatore, cambiando con una diversa prospettiva la percezione dell’oggetto architettonico.

Nelle prossime settimane le antenne saranno trasportate in loco per il montaggio.