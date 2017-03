Vaticano: Papa Francesco, grido inaudito da giovani vittime guerre e violenze

Non continuare a far finta di non vedere e non sentire 'Vi chiedo - ha detto il Papa dopo l'Angelus - di pregare con me per tutti le ragazze e i ragazzi vittime di violenze, di maltrattamenti, di sfruttamento e delle guerre, questa è una piaga, questo è un urlo nascosto che deve essere ascoltato da tutti noi e che non possiamo continuare a far finta di non vedere e di non ascoltarlo'. Aveva prima espresso cordoglio per le ragazze morte in un incendio a Città del Guatemala, presso la Hogar Virgen de la Asuncion.