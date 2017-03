Primo weekend di 'primavera': turisti in spiaggia a Rimini, sul Titano commercianti soddisfatti

Tempo buono almeno fino a mercoledì, secondo le previsioni.

Nelle homepage dei siti web di meteo è un 'fiorire' di buone notizie. “Il sole bacia l'Italia”, si legge in una delle aperture, con tanto di immagini di rondini e campi verdi. Frasi e foto che riflettono l'atmosfera di queste ore: la bella stagione sembra sia arrivata in anticipo. Nel weekend è stato bel tempo sia sulla costa che sul Titano, anche se i cambi di temperatura tra il giorno e la notte ci ricordano che siamo ancora in inverno.



A Rimini turisti e cittadini hanno approfittato per un giro sul lungomare, in spiaggia e in centro. Gli albergatori ringraziano, perché le strutture hanno lavorato anche grazie alle prenotazioni dell'ultimo minuto. A San Marino Città ci si poteva godere lo spettacolo del panorama, dal mare ai monti, grazie all'assenza di foschia, insieme ai numeri di prestigio del festival della Magia. “Finalmente un po' di respiro”, hanno commentato i rappresentanti dei commercianti che sono riusciti a fare affari dopo, dicono, i fine settimana difficili da Natale a oggi. Per gli hotel sammarinesi, invece, nessun picco di presenze.



Il bel tempo durerà almeno fino a mercoledì, secondo i bollettini. E mentre si tirano le somme di questo primo weekend di caldo, l'attesa è per il cambio dell'ora – con conseguente allungamento delle giornate - nella notte tra il 25 e il 26 marzo.



Mauro Torresi