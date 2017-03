Rimini: in arrivo tre semafori con telecamere di controllo

Sono iniziati oggi a Rimini i lavori di installazione di tre semafori con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni. La fase di montaggio dovrebbe durare circa due settimane.

Il sistema dei "semafori intelligenti" Project Automation, denominato PA-RVC, permette di acquisire in caso di infrazione l'intera registrazione video di tutte fasi del passaggio con il semaforo rosso nonché 6 immagini a colori e 2 immagini in bianco e nero che saranno visionate dagli agenti incaricati prima di emettere la sanzione.

Il sistema di controllo semaforico sarà accompagnato da una speciale suite, installata presso l’Ufficio contravvenzioni, che permetterà anche al cittadino di visionare personalmente le immagini dell’infrazione.

Per chi non rispetta il codice della strada, sono previste multe di 163 euro, oltre alla decurtazione di 6 punti sulla patente, che possono diventare 12 per i conducenti che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni).

Le nuove postazioni saranno installate in tre punti strategici di Rimini:

· su Viale Principe Amedeo/Via Matteucci/Via Perseo, dove saranno controllate le corsie in direzione monte-mare e mare-monte del Viale Principe Amedeo;

· su Via Caduti di Marzabotto/Via di Mezzo/Via Jano Planco, col controllo delle corsie in direzione Ancona/Ravenna della Via Jano Planco e le corsie in direzione Ravenna/Ancona della Via Caduti di Marzabotto;

· su Via Siracusa/Via Tommaseo, dove saranno controllate le corsie in direzione monte-mare e mare-monte della Via Siracusa.

Il sistema di controllo sugli impianti semaforici era stato installato per la prima volta su quattro incroci (via Roma - via Tripoli; viale Pascoli - viale Ugo Bassi; viale Rimembranze - viale Marradi e viale Repubblica - via Flaminia Conca) alla fine del 2008, con l'obiettivo di diminuire il numero degli incidenti stradali dovuti al mancato rispetto delle indicazioni semaforiche.

“Un compito che dalla loro entrata in funzione hanno senz’altro assolto - ha commentato l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – contribuendo con il loro potere deterrente non a eliminare, purtroppo, ma sicuramente a far diminuire il numero di una delle violazioni delle norme del Codice della Strada che tutte le statistiche indicano, per l’altissimo tasso di lesività, come una dalle ricadute più pericolose per le persone".