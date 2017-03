15 marzo 1975: muore l'armatore greco Aristotele Onassis

A sessantanove anni muore nei pressi di Parigi l'armatore greco Aristotele Onassis. Soffriva da tempo di miastenia, ed era da poco stato sottoposto a un intervento in seguito a un'infezione.

Dopo una giovinezza vissuta in ristrettezza, l'intrapprendente Onassis iniziò a costruire la sua fortuna, che è stata stimata nel 1975 in circa 500 milioni di dollari, che ad oggi corrisponderebbero a circa 2,133 miliardi.

Il corpo dell'armatore è stato sepolto a Skorpios, la sua isola privata, dove si celebrò anche il matrimonio con Jaqueline Kennedy nel 1968, dopo che Onassis interruppe la relazione con la famosa soprano Maria Callas.