Olanda al voto nel mezzo della crisi con la Turchia

Primo test sul futuro dell'Europa

Urne aperte per le elezioni legislative in Olanda, una consultazione che giunge nel mezzo di uno scontro senza precedenti con la Turchia di Erdogan e che rappresenta

anche un test per l'Unione europea. A sfidarsi, il premier uscente, il liberale di destra Mark Rutte e Geert Wilders, leader del Pvv, partito islamofobo, populista e antieuropeista. Sono 12,8 milioni gli elettori chiamati alle urne. Si avvicinano intanto le elezioni in Francia, dove il candidato della destra Fillon è indagato per appropriazione indebita.