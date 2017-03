Il Presidente di Telefono Azzurro a San Marino per incontrare il governo

A Palazzo Begni alle 19 l' incontro tra i Segretari agli Esteri Renzi ed alla Sanità Santi ed il Presidente di Telefono Azzurro e della Fondazione Child Ernesto Caffo. Partecipa all'incontro anche il Direttore Generale dell'Iss Andrea Gualtieri, tecnici ed operatori sanitari. L'incontro per verificare la possibilità di una rete italo sammarinese per contrastare la violenza sui bambini. Il professor Caffo è arrivato a San Marino con una delegazione di neuropsichiatri infantili di fama internazionale che nei giorni scorsi si sono riuniti a Bertinoro per i lavori della 13esima edizione dell'International Training Research Seminar.

Nel video l'intervista al professor Ernesto Caffo