A Rimini torna Enada, tra slot, roulette virtuali e l'intramontabile flipper

Fino al 17 marzo la fiera dedicata ai professionisti delle macchine da gioco.

Un mondo di luci intermittenti, colori, flash, movimenti. Enada è il punto d'incontro per tutti i professionisti del divertimento. In esposizione, fino al 17 marzo, le novità dal settore degli apparecchi da intrattenimento e da gioco.



Nei padiglioni della fiera, una delle più importanti del sud Europa, realtà virtuale, slot machine, roulette remote, società di scommesse, ma anche alcune presenze fisse: il calcio balilla non può mancare, così come i flipper e videogiochi... per tutte le età.



Mauro Torresi