Sanità: prosegue la collaborazione tra San Marino e la Regione Marche

Questa mattina un incontro operativo ad Ancona. Presente il Direttore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale

E' soddisfatto, il Direttore dell'ISS Andrea Gualtieri, per l'esito dell'incontro alla sede della Regione Marche. Una sinergia che prosegue dopo la firma, nell'aprile 2016, del documento che definiva il quadro politico della collaborazione. Poi è stata la volta dell'accordo operativo, firmato dallo stesso Gualtieri il 15 febbraio scorso. L'obiettivo – ora – è dare piena attuazione alle linee guida. Per il Titano, questa mattina, era presente il Comitato ISS al completo (Andrea Gualtieri, Maurizia Rolli e Sandro Pavesi) oltre ai direttori del dipartimento ospedaliero (Francesca Masi) e della medicina legale e fiscale (Antonella Sorcinelli). Per le Marche il Presidente della Regione Ceriscioli, e i dirigenti delle strutture ospedaliere e degli enti di ricerca. Si tratta a questo punto di conoscere le rispettive esigenze per entrare pienamente in una rete integrata. Ma la collaborazione, per alcuni aspetti, è operativa da tempo