Clima: febbraio 2017 è il secondo più caldo da 1880

Un febbraio bollente, il secondo più caldo degli ultimi 137 anni, cioè dall'inizio delle registrazioni moderne della temperatura globale nel 1880. A rilevarlo l'analisi del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa. Nel mese scorso il termometro globale ha segnato 1,1 gradi centigradi in più rispetto alla temperatura media. Il record invece è del febbraio 2016 con 1,3 gradi in più della media. Il dato, spiega il Giss, è il frutto delle rilevazioni di 6.300 stazioni meteorologiche sparse per il mondo, dei dati sugli oceani rilevati da navi e boe e delle informazioni provenienti dalle stazioni di ricerca in Antartide.