"Insieme per Gessica" una serata per la Notaro

Si terrà lunedì 20 marzo al Memo Music Club di via Monte Ortigara 30 a Milano, a partire dalle 20, “Insieme per Gessica”, un’iniziativa di solidarietà che ha come obiettivo la raccolta di fondi destinati alle costose cure a cui si dovrà sottoporre Gessica Notaro, dopo l'aggressione con l’acido compiuta dal suo ex fidanzato, lo scorso 10 gennaio.

La serata sarà aperta da Giorgio Mastrota e dal Coro Gospel Al Ritmo dello Spirito. La conduzione è affidata all’attrice di Centovetrine Vera Castagna.

Madrina dell’evento sarà Roberta Giarrusso. Interverranno numerosi ospiti musicali tra i quali Lighea, Clara Moroni (vocalist di Vasco Rossi), Dariana Koumanova (Educazione siberiana), Nick Casciaro (Amici), Elya Zambolin (The Voice 2016), Rob (Roberto Pignataro - The Voice 2015), la cantautrice siciliana Noè, Donato Santoianni, i Blonde Brothers, il pianista Fabio Roveroni, il violoncellista Piero Salvatori e il chitarrista Antonello Fiamma.

La cantante e dj Alteria sarà la voce solista del gruppo The Casual che animerà l’intera serata. A loro si uniranno gli amici di Gessica per una jam session.

Durante la serata è previsto anche un collegamento telefonico con Gessica Notaro che seguirà su Facebook l’intero appuntamento.

All’iniziativa ha aderito anche il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

L'evento milanese sarà un’occasione per dimostrare solidarietà a Gessica Notaro e a tutte le donne vittime della violenza maschile.