Olanda: vittoria piena per i liberali di Rutte, fermati i populisti di Wilders

I liberali del Vvd di Mark Rutte, con il 21,2% dei voti e 33 seggi sui 150 in palio, hanno vinto le elezioni in Olanda, scacciando l'incubo di un'ascesa dei populisti islamofobi e anti-Ue di Geert Wilders, fino a qualche settimana fa in testa ai sondaggi. Il Pvv, a scrutini non ancora conclusi, è comunque il secondo partito con il 13,1% e 20 seggi, ma solo di un pelo più avanti dei democristiani del Cda e dei liberali di sinistra del D66 (19 seggi ciascuno). Forte l'avanzata dei Verdi, mentre per la prima volta entra in un parlamento europeo un partito antirazzista, il Denk. Soddisfazione di Juncker, Hollande e, in Italia, di Gentiloni e Renzi.