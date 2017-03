RTV: il bilancio 2016 al centro del CdA odierno

Riunito oggi il Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV. Il bilancio 2016 della Radiotelevisione di Stato si chiude con un leggero passivo, ma il margine operativo lordo segna il record positivo

Si è aperta con un saluto del vicepresidente di Eras, la riunione odierna del CdA della San Marino RTV, incentrata sul bilancio. Il segretario di Stato Marco Podeschi ha definito “ottimi” i rapporti tra la RAI e l'Ente per la Radiodiffusione sammarinese. All'attenzione del Consiglio di Amministrazione – presente al completo - il settore multimedia e i conti dell'Emittente. "Anche noi abbiamo crediti non performanti - sottolinea il DG Carlo Romeo -, e abbiamo dovuto aumentare la voce rischio. Chiudiamo intorno agli 80.000 euro sotto, che non sono preoccupanti, ma è importante che il margine operativo lordo, cioè il segno di gestione, sia molto alto". In effetti, il margine operativo lordo, è passato da quasi 500.000 euro di passivo - nel 2012 -, ai +662.000 euro dello scorso anno. I costi – nello stesso arco temporale – sono diminuiti del 9%; mentre l'aumento dei ricavi è stato del 47%. Il CdA, per quanto di sua competenza, ha approvato il Bilancio, ora si attende la decisione definitiva, il mese prossimo, da parte dell'Assemblea dei Soci: RAI ed ERAS. Annunciata, nel corso dell'incontro, una nuova produzione – realizzata proprio a San Marino – con il noto giornalista e scrittore Alan Friedman. 8 puntate sono previste a Primavera; altrettante andranno in onda tra novembre e dicembre