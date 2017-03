L'Associazione Emma Rossi avvia un forum on line sulla qualità dell'ambiente in territorio

Iniziativa che anticipa di qualche mese il lancio della seconda edizione del Premio Emma Rossi

Un modo per attirare attenzione sul territorio sammarinese e le sue criticità, basti pensare alla Superstrada. L'Associazione Emma Rossi lancia un forum on line, già attivo e aperto fino a settembre/ottobre di quest'anno, sulla qualità ambientale. Pinterest la piattaforma scelta, sotto il profilo “premio emma rossi 2.0”, ma vi si può accedere anche dal link sulla pagina facebook dell'associazione. Un appello dunque al monitoraggio e alla partecipazione, che nasce dalla convinzione che ogni cittadino possa segnalare situazioni di criticità – che si tratti di degrado, bruttezza o pericolosità – in quanto custode e garante del proprio territorio. Segnalazioni – sottolinea Patrizia Busignani – che non rimarranno lettera morta, ma diventeranno oggetto di riflessione, da cui potranno poi scaturire proposte. L'obiettivo non è infatti la semplice denuncia di ciò che va o che non va, bensì di preparare un terreno di confronto per sviluppare progetti, corredati – è l'auspicio degli organizzatori – di elementi di fattibilità, anche economica. Forum pertanto come serbatoio di idee e fonte di ispirazione per i partecipanti alla seconda edizione del Premio intitolato all'indimenticata protagonista della politica sammarinese. A maggio l'uscita del bando.

Per questo concorso di idee, riservato ai giovani con meno di 35 anni, l'associazione si avvale di un pool di tecnici composto dagli architetti Fabio Ferrini, Fausto Venturini e Gino Zani e dall'ingegnere Guido Rossi. L'Associazione – ricorda infine Marco Vincenzi – punta a stimolare una riflessione collettiva su tematiche di pubblico interesse, come di certo lo è l'ambiente. Il Premio è il pretesto, non il fine.

Nel video l'intervista ad Enrico Guidi, Presidente Associazione Emma Rossi.



