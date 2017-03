Salute e diseguaglianze: a Cipro delegazione sammarinese

Collaborazione internazionale che prosegue per San Marino nel Network dei Piccoli Stati, piattaforma di scambio per la promozione della salute e della riduzione delle diseguaglianze attiva dal 2013 e che vede proprio il Titano come co-leader. A Cipro in questi giorni era la delegazione -composta dal segretario particolare della segreteria agli Esteri, Samuele Guiducci e, a rappresentare l'Auhthority Sanitaria, Brigida Marta. Obiettivo del corso: confrontarsi sugli strumenti di diplomazia sanitaria per facilitare il raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi Piani Sanitari. Emersa l'importanza di avere strumenti di governance condivisa che coinvolgano nelle politiche sanitarie, anche altri settori, dall'economia al lavoro, il turismo e lo sport. In questa direzione, mostrato ampio interesse verso il piano Sanitario elaborato dalla Authority sammarinese e per il programma di governo.