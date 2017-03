Rimini, ultimo giorno di Enada: dal biliardino connesso in Rete alle freccette giganti

Tante le novità tecnologiche, ma anche le rivisitazioni degli apparecchi di una volta.

Solo 50 anni fa chi avrebbe mai azzardato – è il caso di dirlo – nell'immaginare roulette virtuali con croupier a distanza? La tecnologia avanza ma, a quanto sembra, nulla potrà mai cancellare il vecchio calcio balilla. Ad Enada, fiera delle macchine da intrattenimento e da gioco, quest'anno un ruolo di primo piano lo hanno le slot, il poker e tutto quello che gira attorno alla vita dei casinò e alle scommesse.



Ma girando per i padiglioni si scoprono angoli di 'nostalgia'. Ecco, allora, il biliardino. C'è chi lo ha reinventato: un'azienda spagnola lo produce connesso alla Rete, illuminato e sicuramente più attraente di quelli che ci hanno accompagnato, nel passato, per intere estati. Differenza fondamentale tra i due Paesi: in Spagna i giocatori sono disposti in modo diverso e hanno due gambe.



Altro gioco irrinunciabile nei pub e nei bar è quello delle freccette. L'immaginazione non ha limiti, così il bersaglio diventa gigante e i dardi si trasformano in palloni da calciare.



Mauro Torresi