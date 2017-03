Eruzione Etna, molti i voli cancellati da e per Catania

Problemi sul cielo di Catania a causa dell'emissione di cenere lavica dall'Etna che è in eruzione. Voli cancellati, altri in forte ritardo e aerei dirottati su altri scali. E' lo scenario operativo all'aeroporto internazionale di Catania chiuso da ieri notte, e almeno fino a mezzogiorno di oggi.



Cancellati già quattro in voli in partenza di Ryanair (due per Milano Malpensa e due per Roma Fiumicino) e uno in arrivo (da Bologna). Sono stati dirottati a Comiso due voli Alitalia (provenienti da Milano Linate e Roma Fiumicino), due di Volotea (Venezia e Verona) e tre di Ryanair (Bergamo, Pisa e Milano Malpensa). Dirottati a Palermo, invece, due aerei della Vizz (provenienti da Katowicw e Budapest) uno di AirBerlin (Monaco) e uno della Transavia (Monaco).