Riorganizzazione della Gendarmeria: le principali novità

Via libera a una serie di novità nell'organizzazione del corpo della Gendarmeria. Ieri l'ok del Consiglio al decreto legge 108 del 2016. 39 i favorevoli, 5 i contrari, 9 gli astenuti. Previsti avanzamenti di carriera per quattro marescialli – che diventeranno ufficiali, ognuno a capo di un reparto – e per un certo numero di brigadieri.



Tra le altre novità, una definizione più precisa della figura dell'ufficiale comandante e dei metodi di nomina, l'apertura ai civili per svolgere funzioni come quelle d'ufficio e un supporto in caso di emergenze impiegando gendarmi ausiliari.



Approvato anche un ordine del giorno, con 39 favorevoli e 17 contrari, con l'impegno di introdurre nuove regole per la tutela legale degli agenti mentre sono in servizio e fornire nuovi equipaggiamenti.



mt