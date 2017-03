Marche Nord; sono 1879 le persone seguite dal Dipartimento Dipendenze

Vizio o patologia? Lo stigma sociale esiste verso le persone che hanno delle dipendenze, e spesso sono proprio loro a non rendersi conto di avere una malattia che va curata. L'esempio più eloquente è la ludopatia, quando il gioco supera il limite. E' quanto emerge incontrando i responsabili del Servizio per Dipendenze Patologiche di Marche Nord che copre Pesaro, Urbino, Fossombrone e Fano.

Secondo i dati del 2016 sono 1879 le persone seguite, 647 sono in carico all'ambulatorio per consumo di eroina, 396 per alcol, 195 per cocaina, 245 per cannabinoidi e 98 per il gioco d'azzardo. Non sono dati epidemiologici. “Il dato degli eroinomani è stabile nel tempo, il dato più preoccupante è legato alle azzardopatie” ha spiegato Sociologo Dip. Dipendenza Marche Nord

Il dipartimento è indipendente ed esiste da 12 anni. Esplora le molteplici cause dell'insorgenza della patologia con una equipe diversificata, sempre più spesso si affrontano casi di polidipendenza, fino all'abuso o uso improprio dei farmaci combinati con altro.

