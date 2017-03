Turismo: sul Titano un'ottima affluenza in attesa della primavera

Oggi in Repubblica registrato un ottimo afflusso di turisti che hanno scelto San Marino per una gita fuoriporta. Si avvicinano i ponti di primavera e la Pasqua e il Titano, con le sue bellezze, si conferma dunque meta appetibile per chi vuol trascorrere una giornata serena passeggiando tra la storia e panorami mozzafiato.