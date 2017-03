21 marzo 1961: al Cavern Club di Liverpool debutta il gruppo dei Beatles

I Beatles alias Fab Four hanno segnato la storia della musica in maniera indelebile. Una data importante nella loro carriera è quella del 21 marzo 1961, che segna il loro debutto sul palco del Cavern Club di Liverpool.

Un nome che non sempre viene ricordato è quello di Pete Best, che nel gruppo originale suonava la batteria, poi sostituito da Ringo Starr. Il nuovo batterista era molto più a suo agio nei Fab Four ed è rimasto nella formazione che ha fatto la storia.