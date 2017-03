Erdogan: "Merkel usa metodi nazisti contro turchi in germania"

Prosegue con toni sempre piu' accesi l'offensiva diplomatica della Turchia contro Angela Merkel e la Germania, che ieri sera con il ministro degli esteri Sigmar Gabriel ha risposto che ''e' stato passato il segno''. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato nuovi strali contro la cancelliera, accusandola di sostenere ''terroristi'', come il corrispondente della Welt Deniz Yucel, che sara' processato per spionaggio, e di usare ''metodi nazisti'' contro i turchi in Germania, cosa che ha fatto scattare la risposta di Berlino. Inoltre, Ankara ha convocato l'ambasciatore di Berlino, protestando per alcune bandiere del Pkk apparse in un corteo di curdi a Francoforte. Infine altro fronte di tensione con la Danimarca, che ha chiesto spiegazioni su presunte minacce nei confronti di alcuni cittadini con doppia cittadinanza, a causa di commenti anti-Erdogan sui social media.