Liberati gli inviati di Report fermati in Congo

Liberati e rientrati a Fiumicino all'alba Luca Chianca e Paolo Palermo, i due inviati di Report fermati mercoledì in Congo dove erano andati per un'inchiesta su una presunta tangente Eni in Nigeria. La notizia del fermo era stata tenuta segreta per

favorire l'attività della diplomazia italiana. Erano stati prelevati nel loro albergo dai servizi di sicurezza del Congo, dopo un'intervista ad un imprenditore italiano. La motivazione era che i due erano sprovvisti di un visto giornalistico. Sequestrati telefoni, schede sim, computer, telecamere e girato.