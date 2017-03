Pediatria: Sergio Floccari dona un macchinario al reparto sammarinese

L'attaccante della SPAL dona un dispositivo che consente di rivelare e visualizzare la struttura venosa superficiale del corpo.

Calcio e impegno sociale si fondono nella donazione che Sergio Floccari - attaccante in forza alla SPAL, attuale capolista in Serie B - ha fatto al reparto di Pediatria dell'Ospedale di San Marino: si tratta di uno strumento digitale per favorire un più rapido e migliore accesso venoso sui piccoli pazienti. Floccari, residente a San Marino, è cofondatore della Onlus For Others - nata per aiutare i bambini avvalendosi dello sport come mezzo di diffusione di valori educati. All'incontro pomeridiano in Ospedale hanno partecipato anche il Direttore Generale dell'ISS Andrea Gualtieri, il Direttore Sanitario Maurizia Rolli, il Direttore del Dipartimento Ospedaliero Francesca Masi e il Direttore del reparto di Pediatria Nicola Romeo.



LP