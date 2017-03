Cartiera Ciacci, le precisazioni di AASS

Ieri l'intervento della Cartiera Ciacci, oggi è la stessa Direzione dell'Azienda per i Servizi a replicare alle questioni sollevate da Rete Mdsi nella serata pubblica del 16 marzo. Ricorda che la facoltà di acquistare gas sul libero mercato è stabilità per legge e dunque l'AASS non ha alcun ruolo nelle strategie energetiche del Governo. Richiama la richiesta da parte della Cartiera della fornitura di gas per alimentare l'impianto di cogenerazione, dicendo come l'AASS si sia riservata di approfondire gli aspetti legati agli oneri dell'operazione, facendolo presente ai segretari di stato competenti, nonché sospendendo la richiesta in attesa di chiarimenti. Ricorda le cifre per cui la Cartiera Ciacci sarebbe morosa verso l'AASS: oltre 426mila euro di mancato pagamento di servizio di fognatura e oltre un milione 222mila euro di mancato pagamento di fattura gas, somme coperte dalla Cartiera con un acconto depositato per 840mila euro. Chiarimenti anche in merito alla mancata installazione del misuratore sullo scarico dei reflui per cui il Codice Ambientale – scrive l'AASS – dà al Dipartimento Prevenzione attività di vigilanza, controllo e applicazione delle sanzioni.