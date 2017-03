Condizioni in miglioramento per Al Bano

Notizie positive per quanto riguarda lo stato di salute del cantante, Al Bano Carrisi, che è stato colpito ieri da ischemia mentre tornava in Puglia dopo un concerto nelle Marche. Si trova ancora all' Ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce, ma le sue condizioni sono in miglioramento, secondo l'ultimo bollettino medico. Il cantante, 73 anni, dovrà rispettare un periodo di riposo.