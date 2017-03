Nasce l'"Università dei motori", protagonisti 4 Atenei dell'Emilia Romagna

Emilia-Romagna sempre più terra di motori. La Regione fa sistema con i quattro Atenei di Bologna, Modena-Reggio, Parma e Ferrara e 8 grossi marchi in ambito automotoristico, leader mondiali del settore: Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas Team, Maserati, Magneti Marelli e Toro Rosso, divenendo polo per la formazione d'eccellenza. Al via dal prossimo anno accademico, due corsi di laurea magistrale inter-ateneo, completamente in inglese, Advanced Automotive Engeneering e Advanced Automotive Electronic Engeneering. Scopo: promuovere l'eccellenza, formando giovani talenti dall'Italia e dal mondo.

Nel video l'intervento del Presidente della Regione Stefano Bonaccini