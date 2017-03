Oggi la XXII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Le istituzioni e la politica saranno insieme oggi a Locri per la Giornata della memoria e dell'impegno contro la mafia, a pochi giorni dalla visita del presidente Mattarella e all'indomani dal ritrovamento di scritte contro lo Stato e don Ciotti sui muri del Vescovado. Dopo la visita del presidente della Repubblica, sono infatti apparse alcune scritte sui muri del Vescovado di Locri, che ospita il presidente di Libera.

"Più lavoro meno sbirri' e anche "don Ciotti sbirro", quest'ultima subito cancellata.

Oggi in piazza sono attese migliaia di persone per la celebrazione della XXII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Don Ciotti commenta: 'l'impegno concreto dà fastidio, il lavoro onesto è il primo antidoto alle mafie'. Il procuratore De Raho: "è la 'ndrangheta che toglie il lavoro".