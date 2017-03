Rosy Bindi a Federico Pedini Amati: "L'antimafia italiana a San Marino in giugno"

La presidente della commissione annuncia una missione in Repubblica "per approfondire i problemi comuni"

A Roma il primo incontro tra i presidenti delle commissioni antimafia di Italia e San Marino. Rosy Bindi annuncia a Federico Pedini Amati che una missione dell'organismo italiano verrà sul Titano i primi di giugno.



Nella Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, le commissioni antimafia di Italia e San Marino si incontrano per la prima volta, nella sede della commissione italiana, a Palazzo San Macuto. Un primo contatto tra i due presidenti, ma subito l'annuncio di rivedersi entro breve tempo.

San Marino non ha avuto vittime di mafia, ma infiltrazioni certamente sì, e il lavoro della commissione guidata da Pedini Amati testimonia l'impegno a combatterle.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Rosy Bindi presidente commissione antimafia, e Federico Pedini Amati presidente commissione sul fenomeno infiltrazioni criminalità organizzata