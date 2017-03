Terremoto: solidarietà Csu - Anis pro Camerino, raccolti 15mila euro a favore dell'Università

A distanza di alcuni mesi dai terremoti che hanno devastato intere zone del Lazio e delle Marche, San Marino si dimostra ancora in prima linea nella solidarietà. Nel pomeriggio una delegazione congiunta Csu – Anis consegnerà all'Università di Camerino un contributo di 15mila euro raccolti dal sindacato con i lavoratori e dall'associazione di categoria con le imprese a favore della ricostruzione in particolare di strutture dell'ateneo danneggiate dal sisma. Previsto l'incontro con il Rettore Flavio Corradini e con rappresentanti di CGIL, CISL e Confindustria della provincia di Macerata.