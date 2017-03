USA: paura terrorismo, pc e tablet viaggiano solo in stiva

Niente pc e tablet in cabina sui voli per gli Usa provenienti da alcuni Paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, tra i quali Arabia Saudita e Giordania, due alleati degli Stati Uniti.

Tutte le apparecchiature elettroniche più grandi di un cellulare potranno essere trasportate solo nel bagaglio in stiva. La motivazione data dall'amministrazione Trump, sarebbe la minaccia terroristica, a due giorni dal vertice a Washington della coalizione internazionale anti Isis guidata dagli Usa, a cui prendono parte 68 Paesi.