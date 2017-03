Casale la Fiorina: USL, "via libera al trasferimento entro giugno"

Oggi l'incontro tra il Segretario di Stato alla Sanità, le organizzazioni sindacali, la Direzione ISS e quella dell'Assistenza Residenziale Anziani. All'ordine del giorno l'unificazione di quest'ultima struttura con la RSA “Casale la Fiorina”. “Abbiamo appreso – scrive l'USL in un comunicato – che il trasferimento degli ospiti e del personale avverrà entro giugno, senza ulteriori proroghe. Agli assistiti verranno garantiti 116 posti letto, e durante l'incontro è stata anche avviata una prima analisi del fabbisogno del personale”. Previsti comunque, nelle prossime settimane, nuovi incontri tecnici. “La nostra organizzazione – conclude l'Unione Sammarinese dei Lavoratori – da sempre chiede che in tale vicenda venga data priorità al mantenimento degli standard qualitativi forniti all'utenza e alla salvaguardia dell'organico e delle professionalità ad oggi presenti. Già dalla prossima settimana incontreremo i lavoratori interessati in assemblea”.