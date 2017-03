La funivia si è rifatta il look

Rimosso l'involucro che la ricopriva fino a ieri, la cabina della funivia di San Marino mostra il suo nuovo look.

Ferma già da tre mesi per i lavori di manutenzione straordinaria, riaprirà il prossimo 22 aprile quando si prevede saranno ultimati i lavori della revisione ventennale, riguardanti in particolare l'apparato elettrico di potenza, il circuito di sicurezza e la sostituzione delle cabine.